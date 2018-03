Stedbørn anmeldte ham for mishandling: Her er dommen

50-årig mand fra Skærbæk-egnen skal 10 måneder i fængsel for over en lang årrække at have begået voldelige overgreb mod sine fire stedbørn. De tre ældste fik tilkendt erstatninger på op til 20.000 kr.

Den 50-årige stedfar blev dømt for mishandling efter straffelovens strenge voldsparagraf. De enkelte overgreb blev af retten vurderet til at falde ind under den almindelige voldsbetingelse. Men overgrebenes karakter, omfang og hyppighed samt det faktum, at det var foregået over en periode på op til otte år, var afgørende for, at han også blev dømt for mishandling, fastslog landsretten.

Familien flyttede fra Sjælland til Skærbæk-egnen i 2008, efter at den nu 50-årige stedfar og de fire børns biologske mor var blevet gift. Sagen mod parret blev indledt, da den ældste søn og datteren i juli 2016 anmeldte moren og stedfaren for grov vold. Ifølge anklageskriftet har overgrebene mod børnene stået på i perioden fra 2008 frem til sommer 2016. De tre ældste børn er i dag 24, 21 og 20 år. De har brudt med Jehovas Vidner og er flyttet fra egnen. Den yngste dreng i familien er 17 år. Han blev som følge af anmeldelsen tvangsfjernet fra hjemmet. Stedfaren blev af byretten i september sidste år idømt 10 måneders ubetinget fængsel for bl.a. mishandling og blufærdighedskrænkelser. Han ankede dommen til frifindelse/formildelse. Moderen blev i byretten frifundet for bl.a. ikke at have grebet ind over for ægtefællens fremturen. Denne frifindelse er ikke anket og står ved magt. Et erstatningskrav på 100.000 kr. til hver af børnene blev af byretten henvist til civilt søgsmål.

Men faktisk var han tættere på en strafskærpelse end en strafnedsættelse. Mens landsrettens tre juridiske dommer og de tre lægmænd var enige om skyldsspørgsmålet, var der såkaldt dissens, altså uenighed, i spørgsmålet om strafudmålingen. Fire stemte for at stadfæste dommen på 10 måneder, mens to stemte for at forhøje dommen til et års fængsel.

Således tildelte retten de to ældste brødre torterstatning på henholdsvis 10.000 og 15.000 kroner, mens datteren, der også havde været offer for ydmygende blufærdighedskrænkelser, fik tilkendt en erstatning på 20.000 kroner.

Ud over frihedsstraffen blev stedfaren også dømt til at betale erstatninger til de tre ældste af børnene.

Lettede børn

Ingen ud over pressens repræsentant var tilstede i retten ved domsafsigelsen. Børnenes biologiske far, der bl.a. har vidnet i sagen, modtog beskeden om dommen på telefonen. På sine børns vegne var han lettet.

- Vi er lettede over, at det nu er forbi. Der er sat et solidt punktum. Det er vigtigt for børnene, at de har fået rettens ord for, at der er overgået dem noget, der ikke har været i orden, sagde han.

Bortset fra fire indberetninger til myndighederne i forhold til den yngste af de fire børn, var der ingen beviser i sagen. Børnene havde forklaret, at de mens volden stod på, var medlem af Jehovas Vidner og derfor ikke turde betro sig til andre. De havde gennem hele deres opvækst fået indprentet, at mennesker uden for trossamfundet ikke ville dem noget godt.

Landsrettens seks medlemmer måtte i sidste ende afgøre, hvem de stolede på: børnene eller stedfaren. Her var der ingen tvivl.

- Børnene har som vidner afgivet troværdige forklaringer, der ikke ar båret præg af overdrivelse, men sikre erindringer, lød det i rettens begrundelse for domfældelsen.