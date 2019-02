Staten afsætter 24 millioner til to vådområder

Hovedformålet med at danne vådområderne er at fjerne kvælstof for at nedbringe belastningen med næringsstoffer i havmiljøet. Kvælstof løber lidt simpelt sagt via markene ned til vandløbene og derfra ud i havet. Ved at lægge markerne om til natur og gøre dem våde igen, så får man nogle bakterier, som fjerner kvælstof og omdanner det til luftbåret kvælstof, som ikke er skadeligt for vandmiljøet.

REJSBY/ALSLEV: To nye vådområder er måske på vej til Tønder Kommune. Finansieringen er i hvert fald på plads, da Landbrugsstyrelsen har bevilliget 24 millioner kroner til de to projektområder, der ligger henholdsvis øst for Rejsby og ved Arnå ved Alslev. Selv om finansieringen er på plads, betyder dog ikke nødvendigvis, at projekterne bliver til noget.

Positive effekter

Ud over at fjerne kvælstof giver vådområder en række afledte positive effekter. Det kan være i forhold til natur og biodiversitet, rekreative værdier i lokalområdet, klimatilpasning og en bedre placering af landbrugsarealer i forhold til den enkelte lodsejers drift.

Grundlaget for arbejdet med at etablere vådområder er bundet op i vandområdeplanen, der er vedtaget af Folketinget. Her har landbruget fået lov til at gøde mere, mod at der rundt om i landet bliver etableret vådområder, der kan kompensere for den ekstra gødning. Vådområdeindsatsen er en bunden opgave for kommunerne.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Bo Jessen (V), ser frem til en god proces sammen med landbruget.

- Vi har her fået en meget stor opgave med en kort tidsfrist. Vi vil bestræbe os på at få en rigtig god dialog med den enkelte lodsejer. Jeg vil opfordre alle til at gå ind i forhandlingerne med et åbent sind. Det er meget vigtigt for både landbruget og for kommunen, at vi viser, at vi kan løfte den stillede opgave i fællesskab, siger Bo Jessen.