Startnumre til Tønderløbet fik ben at gå på

Det gode vejr trak omkring 460 deltagere til årets Tønderløb. Henved 60 gjorde brug af muligheden for at eftertilmelde sig.

- Det er så perfekt. Vejret er med os, og vi har fået mange eftertilmeldinger, så vi er rigtig glade, lød det blandt andet fra Inga Stein Michelsen, der sammen med en masse andre frivillige fra løbeklubben havde travlt med at få det hele til at gå op i en højere enhed og få alt på plads inden starten på årets løb.

Tønder: Allerede et godt stykke tid før Tønderløbet blev skudt i gang, summede Tønders gågade af sportsklædte børn og voksne. Det var som om, mange havde benyttet lejligheden og det gode vejr til at kombinere Tønderløbet med en lille tur i byen og byens butikker.

Udvalgsformand åbnede løbet

Formand for Sundhedsudvalget, Irene Holk Lund (V), fik æren af at holde tale, inden først børnene og siden de voksne blev sendt afsted på de fem forskellige distancer.

- Tønderløbet finder selvfølgelig sted på en solskinsdag. Tønderløbet er en tradition, som vi alle kan være stolte af. Vi sætter i dag gang i løb nummer 23, lød det blandt andet fra formanden, der også benyttede lejligheden til at minde alle om, hvor vigtigt det er at holde sig fysisk aktiv.

- Her i kommunen har vi et særligt øje for fysisk aktivitet. Vi er blevet Bevæg dig for livet-kommune, og er ambitiøse omkring at få flere borgere til at være fysisk aktive. Og det skal I være med til. Tænk, om I alle kunne tage én med i hånden, fortsatte Irene Holk Lund.