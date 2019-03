Standup-succes optages i Tønder

- Jeg forventer, at der bliver udsolgt igen. Sidst Tobias Dybvad var her, var der også udsolgt, og idet det er til TV-optagelser, så er billetterne en del billigere. Der er 550 i alt, siger han.

Det forventer Lau Grønager også bliver tilfældet denne gang, for til november optages et nyt afsnit til succesprogrammet "Dybvaaaaad" fra scenen i Tønder:

TØNDER: Med endnu et arrangement på programmet kan arrangementskoordinator Lau Grønager fra Schweizerhalle så småt konstatere, at comedyscenen vokser fint i Tønder.

Billeder af byen

At Tobias Dybvad kommer tilbage til Schweizerhalle med showet, er noget, som Lau Grønager ikke tøver med at kalde et scoop.

- Det er noget af et scoop for os, at vi igen kan få Tobias Dybvad på programmet. Det er rigtig godt, at vi her i Tønder er ved at få etableret en god scene for stand-up, fortæller Lau Grønager.

Programmet bygger blandt andet på optagelser i gadebilledet i den by, som er vært for det enkelte afsnit. Programmet filmes hver gang med et nyt livepublikum i en ny by - og går senere i år ind i sin 10. sæson.

Det er første gang Tønder er værtsby. Programmet har dog været her på egnen tidligere - i 2017 blev et af afsnittene filmet i Toftlund.