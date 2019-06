Stalking-sag: Mand fremstilles i grundlovsforhør

Tønder: Natten til torsdag klokken 04.45 anholdt politiet i Tønder en 56-årig mand, der gennem en længere periode angiveligt har chikaneret og stalket sin tidligere samleverske.

Manden, der er fra Tønder-området, har havde fået et tilhold, og han sigtes for gentagne gange at overtræde dette tilhold.

- Han vil blive fremstillet i dag med henblik på fængsling, og det må vi så se, om vi får medhold i ved dommeren, fortæller politikommissær Jens Peter Rudbeck fra politiets Områdecenter Syd.

Et polititilhold giver forbud mod at henvende sig til personen direkte. Det kan være ved personlig kontakt, telefonopkald, e-mails, breve eller beskeder på sociale netværk - uanset om henvendelserne er fredelige eller uvenlige. Det giver også forbud mod at henvende sig indirekte, ved at følge efter personen uden at kontakte vedkommende eller ved at udtale sig om vedkommende på internettet.

Den 56-årige mand fremstilles i et grundlovsforhør i Retten i Sønderborg torsdag klokken 10.30.