Stak af fra politiet i stjålet traktor: Jeg følte mig presset

En 25-årig mand fik en delvis betinget dom efter dramatisk kørsel med en stor New Holland traktor midt inde i Tønder by.

Efter to forgæves forsøg med en retshandling skulle den 25-årige torsdag stå til regnskab for ikke mindre end 23 forhold. De 20 var han selv anklaget for, mens tre forhold var sammen med en 22-årig kammerat, der er "gået under jorden".

- Vi tog traktoren ude på Vennemosevej i Ravsted efter et indbrud, forklarede han beredvilligt. Han kørte traktoren og følte sig presset af kammeraten til at køre.

Han blev frikendt i enkelte forhold, men ellers dømt efter anklageskriftet. Han fik tre måneders fængsel, hvoraf en enkelt måned skal afsones. De to andre måneder blev gjort betinget med to års prøvetid.

Netop de tre forhold med kammeraten var hovedpunkterne i det omfattende anklageskrift. Her skulle den 25-årige mand fra Tinglev forklare, hvad der skete den 28. marts 2015 sent om eftermiddagen, hvor han sammen med den 22-årig kammerat under dramatiske omstændigheder stjal en stor New Holland traktor på Vennemosevej i Ravsted og kørte ind mod Tønder med en civil bil og politipatruljer med blå blink og udrykningshorn efter sig.

Dramatik

Den mest dramatiske situation kom inde i Tønder by, hvor en 40-årig mand i den civile bil kørte på tværs på Vidågade.

Den 25-årige ramte først højre bagskærm og skubbede derefter bilen en halv snes meter væk. Bilen blev totalt skadet. Den 40-årige forklarede på førstedagen af retssagen, at han sprang ud af bilen efter han var blevet påkørt første gang.

- Jeg kan se, at han går hurtigt væk, inden jeg begynder at skubbe bilen. Jeg kunne også se, at der ikke var nogen i de to barnestole i bilen, forklarede den 25-årige.

Han var tiltalt for på hensynsløs måde at volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed. Det blev han ikke dømt for.

Den 25-årige var også tiltalt for røveri den 15. august hen på eftermiddagen ved Kvickly på Plantagevej.

Her havde han begået butikstyveri og stjålet to deodoranter til en værdi af 120 kr.

Personalet passede ham op uden for Kvickly, og han kom i karambolage mede en Kvickly-slagter.

Anklagen gik på, at han havde slået slagteren i hovedet med et knytnæveslag. Det nægtede den 25-årige. Under tumult havde han ramt slagteren i hovedet. Han ville væk, da han hørte slagteren havde taget en kniv med udenfor. Efterfølgende smed den 25-årige en potteplante efter slagteren, men uden at ramme.

Den 25-årige blev ikke dømt for røveri, men for forsøg på vold.