Stafet for livet: Infomøder i Tønder og Løgumkloster

Styregruppen bag Stafet for livet har oplevet, at der er forvirring om, hvad arrangementet egentligt indeholder. Derfor har de nu offentliggjort datoer for informationsmøder i Tønder og Løgumkloster.

TØNDER/LØGUMKLOSTER/SKÆRBÆK: Fordi folkene bag Stafet for livet har oplevet, at der har været forvirring omkring, hvad det betyder at være deltager, har man valgt at holde ekstra informationsmøder.

Det handler om, at styregruppen bag arrangementet gerne vil sætte fokus på, at Stafet for livet ikke kun er for folk i Skærbæk, men for hele Tønder Kommune. Men det handler lige så meget om at sætte fokus på, hvad man har af muligheder som deltager, og at der ikke er nogen, som skal løbe eller gå i 24 timer.

- Man skal kun deltage på det niveau, man kan. Der er ingen der skal gå eller løbe i 24 timer. Man deltager i hold, og skiftes til at gå eller løbe, det er derfor det er en stafet, har Merete Lassen Schmidt tidligere forklaret til JydskeVestkysten.