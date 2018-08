Stafet for Livet taber pusten

Lidt over 400 deltagere har meldt sig til at deltage i Tønder Kommunes Stafet for Livet, der finder sted i Skærbæk den 18.-19. august. Det er halvt så mange som sidste år.

Skærbæk: Omkring 430 deltagere har, her kun en uge før arrangementet finder sted, meldt sig til at deltage i Tønder Kommunes Stafet for Livet i Skærbæk. Det er under halvt så mange som sidste år, hvor 945 deltog i arrangementet, der støtter Kræftens Bekæmpelse. Det kan dog ikke ødelægge humøret hos medlemmerne af styregruppen, der står for arrangementet. - Vi hænger ikke med næbbet. Hvis vi et år ender med 100 deltagere, så kan det selvfølgelig godt være, at vi begynder at overveje, om det er anstrengelserne værd. Men nu arbejder vi fortsat hårdt på at give deltagerne en god oplevelse, fortæller medlem af styregruppen, Lars Detlef. Han understreger, at der stadig kan nå at komme mange deltagere til, inden arrangementet løber af stabelen. - Der kommer typisk rigtig mange tilmeldinger til sidst, så vi satser da stadig på, at der kommer 945 deltagere ligesom sidste år. Og man kan jo melde sig til helt frem til sidste minut, fortsætter Lars Detlev.

Stafet for Livet Stafet for Livet er et døgn, hvor der sættes fokus på kræftsagen. Det er en anledning til at mindes dem, der har tabt kampen mod kræften og give håb til dem, der kæmper. Stafetten løber over 24 timer.



Tønder Kommunes Stafet for Livet i Skærbæk finder sted den 18.-19. august.



Overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.



Fredag var der til stafetten i Skærbæk tilmeldt 22 fightere (deltagere, der har været eller er ramt af kræft), 21 hold og 429 deltagere.

Forskellige årsager Lars Detlev har nogle forskellige bud på, hvorfor folk ikke længere strømmer til stafetten. - Det kan der være flere årsager til. Sidste år stod det ned i stænger under hele arrangementet. Da var det, hånden på hjertet, ikke sjovt at gå rundt derude i 24 timer. Dertil kommer, at byfesten i Brøns er blevet flyttet, så den nu ligger samtidig. Det kan også spille ind. Endelig kan det være, at nogle vælger stafetten fra, hvis de får andre tilbud. At de tænker, at nu har de været med. Men som sagt, så er vi fortsat klar til at give alle en god oplevelse, understreger han. Tønder Kommunes Stafet for Livet har på tre år formået at give omkring 1. mio. kr. videre til Kræftens Bekæmpelse. - Det er dejligt, at vi kan være med til at give noget videre. Det er jo i bund og grund det, det hele handler om, konstaterer Lars Detlev.