Stafet For Livet holder flere infomøder i år

Hos Stafet For Livet har man oplevet, at interesserede har misforstået konceptet. Derfor holder man i år flere infomøder i området.

I august løber arrangementet Stafet For Livet igen af stablen, men fra arrangørernes side har man i år valgt at holde flere informationsmøder for at komme misforståelser til livs, og dermed få flere til at deltage.

Merete Lassen Schmidt fra Skærbæk er en del af styregruppen bag projektet, og hun forklarer, at flere har forkerte opfattelser af, hvad der sker til arrangementet.

- Jeg har oplevet flere gange, at folk tror, at de skal løbe eller gå i 24 timer, og sådan er det jo slet ikke. Man kan melde sig til i hold og man kan melde sig til et åbent hold, og så er det selve holdet, der løber i 24 timer, det vil sige, at man skiftes til at løbe. Det er hér stafetten kommer ind i billedet, forklarer hun, og understreger, at man ikke skal gå eller løbe mere end man kan eller har lyst til.

Arrangørerne har i år valgt at holde informationsmøder både i Tønder og Løgumkloster for at understrege, at det ikke kun er et arrangement for folk, der bor i Skærbæk.