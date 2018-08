Stadion-folk beder om stort beløb

- Fakta er bare, at krybben er tom, og vi kan simpelthen ikke løfte mere, fortæller Per Reifling, der er kasserer i foreningen.

Foreningen bag Bankparken og kommunen indgik tilbage i 2014 i en brugsaftale, hvor et af punkterne var, at foreningen skulle betale kommende anlæg, men:

De har således søgt Tønder Kommune om 750.000 kroner, der blandt andet skal bruges til at færdiggøre hovedtribunen, lave spillertunnel, tribunetrapper, udskiftningsbokse og et hegn, der skal sikre stadionet.

Tønder: Bankparken i Tønder fremstår som et ufærdigt projekt, men det ønsker folkene bag stadionet at gøre noget ved.

Har lånt penge

Hvor Tønder Kommune blandt andet betalte for rullegræsset på stadion, er det foreningen, der har sørget for skaffe penge til byggeriet af tribuner med mere. Foreningen har også leveret masser af frivillig arbejdskraft, og så har den valgt at låne penge, fortæller Per Reifling.

- Det er ikke forsvarligt at låne flere penge til at bygge yderligere, fastslår han.

- Vi er en lille forening, og det der kommer ind i indtægter fra kontingenter, det dækker jo kun til to pakker skruer, fortæller kassereren, der håber, at kommunen ser, hvor langt de frivillige er kommet selv og bevilger pengene.

- Det er vigtigt i den forstand, at vi selvfølgeligt godt vil i mål med hele projektet og fremstå så fint som overhovedet muligt.