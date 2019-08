Står til bøde efter brand

LØGUMKLOSTER: I forbindelse med branden hos Sønderjysk Tørreindustri i Løgumkloster onsdag eftermiddag, har politiet sigtet en mand for uforsigtig omgang med ild.

- Det er en overtrædelse af Beredskabsloven, der typisk ender med en bøde, forklarer politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Thomas Berg, Sønderborg.

Ilden opstod onsdag eftermiddag i forbindelse med noget svejsearbejde på et transportbånd tæt på et udendørs halmlager. Ilden sendte røg ud over dele af byen. En hurtigt indsats fra de lokale brandfolks side forhindrede, at ilden bredte sig til bygninger.

Direktør for Sønderjysk Tørreindustri, der blandt andet producerer strøelse og halmpiller til landbruget, Einar Lange, omtalte onsdag eftermiddag episoden og svejsearbejdet som "branden der ikke måtte ske".

- Der er en fast regel om, at man altid skal have en vandslange i umiddelbar nærhed. Det var ikke tilfældet. Men vi fik trykket på alle nødstopsknapper, lød det fra direktøren.