Sprogsatsning bliver til en rejse

Det Blå Gymnasium har i forvejen gang i en stor sproglig satsning på tysk og engelsk - men der findes ingen udvidede tilbud på spansk. Sådan et har skolen sat sig for at skabe.

- Tilbuddet er henvendt til 1.G. Læseferien er lang for dem, og vi har det generelt svært ved tomgang, så på den måde opstod ideen. Vi har i forvejen gang i en større satsning på sprog med Cambridge Engelsk og Deutsches Sprachdiplom i tysk, men på spansk er der ingenting. Derfor har vi samlet et program i samarbejde med en skole i Malaga, forklarer han.

I det netop påbegyndte skoleår bliver det nemlig muligt for alle med spansk i 1.G at købe en sprogrejse, som passer ind i klassernes læseferie i 2020, forklarer direktør Carsten U. Eriksen:

Stor interesse

Initiativet kommer først og fremmest fra skolens lærere, og det glæder Carsten Eriksen, at alle går målrettet efter udviklingen:

- Engelsk-projektet med Cambridge University kom i stand på opfordring fra lærerne, og det er også lærernes forslag, der er blevet til en sprogrejse her. Vi har fokus på at arbejde videre med sprogfagene, og det kan godt blive til flere sprogrejser - men helt så langt er vi ikke endnu, forklarer han.

I første omgang kommer turen på spansk til næste sommer, og programmet er allerede lagt:

- Turen består af fem dages intensiv undervisning om formiddagen, mens der er ture og dermed oplæg til at bruge sproget ude i virkeligheden om eftermiddagen. Derudover er der privat indkvartering, så man kan sige, at eleverne skal ud at stå selv på den her tur.

Opbakningen var stor fra start, og man barsler allerede med et lignende tiltag på tysk.

Men indtil videre gælder det spansk, og her har forhåndsinteressen været solid:

- 1.G har taget rigtig godt imod tilbuddet, og samtidig skete der også det, at en hel del elever i 2.G var henne at spørge med det samme, om det ikke er noget, de også kan. Men udfordringen er, at vi ikke kender eksamensprogrammet for 2.G endnu, og derfor er det et sats, om de køber flybilletten og pludselig ikke kan komme med alligevel, fordi der er en eksamen, forklarer Carsten Eriksen.