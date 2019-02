Møgeltønder: Fredag aften klokken 21.46 fik en 49-årig mand fra lokalområdet konfiskeret sin bil. Han havde i stærkt beruset tilstand krydset et helleanlæg på Møllevej i Møgeltønder, der adskiller de to vejbaner, og fortsat videre gennem en hæk og over i en have. Blodprøven viste, at promillen var så høj, at politiet konfiskerede bilen med det samme, oplyser Søren Strægaard, der er vagtchef for Syd- og Sønderjylland.