Sportsforening opgiver fodboldgolfplan for nu

Formand for Frifelt Sportsforening, Keld Stenger, fik på et møde med kommunen prisen på den jord, sportsforeningen skulle bruge til en fodboldgolfbane. Den pris var for høj.

Frifelt: I oktober sidste år fortalte formand for Frifelt Sportsforening, Keld Stenger, om foreningens planer om en fodboldgolfbane.

Foreningen ønskede at købe et større areal af kommunen for ikke at være i unfair konkurrence med fodboldgolfbanen i Ballum ved at tilbyde fodboldgolf på kommunal jord.

Torsdag var Keld Stenger og sportsforeningens næstformand Lars Nielsen så til møde med kommunen, og her fik de at vide, at man skulle give omkring 350.000 kroner for det cirka 2,8 hektar store område. Det lagde en dæmper på lysten til at etablere banen.

- Vi skal i hvert fald hjem og tænke over det, og så tror jeg, vi har andre ting, vi prioriterer først - før vi går i gang. Så der bliver ingen fodboldgolfbane i første omgang, fortæller formanden.

Han vurderer, at kommunen ikke ønskede at give Frifelt-foreningen en konkurrencefordel ved at sælge jorden billigere.

- Det kan jeg godt forstå et eller andet sted. Det er meget rimeligt, siger Keld Stenger, der vurderer, at sportsforeningen nu i første omgang vil bruge kræfter på andre projekter.

Blandt andet ønsker den bedre vejforhold til idrætscentret og belysning langs vejen.

- Vi snakker også om udvidelse af springcentret, fortæller han.