Sportsefterskole står bag DM i fodbold

Det årligt tilbagevendende DM i fodbold for efterskoler går på tur, og fredag lagde Løgumkloster for første gang græs til DM-finalerne.

LØGUMKLOSTER: Fredagens finaler i DM i efterskolefodbold markerer afslutningen på tre dages dueller på finter, rå tacklinger og flotte mål for over 600 efterskoleelever. Siden onsdag har de dystet om DM-titlen for efterskoler, og med 32 hold fra hele landet er der rigeligt at se til for arrangører såvel som spillere.

For hvad gør man egentligt som vært, når man som i Sportsefterskolen Sines tilfælde allerede har 244 elever og lige skal sørge for, at alle har et sted at bo? Man allierer sig med Klosterhallen, og det har ifølge en af arrangørerne, Thomas Dabelsteen, været en stor succes:

- DM går normalt på tur mellem efterskolernes regioner, og i år var det Syd- og Sønderjyllands tur til at afholde det. Vi har ikke tidligere været værter for DM, så det er nyt for os - men jeg synes det er gået glimrende. Vi har fået god hjælp af Klosterhallen med indkvarteringen af de mange gæster, fortæller han.