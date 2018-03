Sports- og fritidscenter afleverer rekordoverskud

Et overskud på 865.000 kroner i 2017 viser ifølge formanden, at Tønder Sports- og Fritidscenter er på helt rette vej og har den rigtige strategi. Derfor kommer politikernes beslutning om at sætte campingpladsen og vandrehjemmet til salg på det mindst belejlige tidspunkt, siger Jørn Skov.

- Vi vil opleve, at der ikke blive investeret en krone i campingpladsen eller vandrehjemmet. For hvem skulle have interesse i det, når de alligevel skal sælges, påpeger Jørn Skov.

Langsigtet indebærer et salg ifølge ham risikoen for, at centrets økonomiske præmisser ændrer sig markant, og på den korte bane kan salget stå i vejen for, at der bliver foretaget investeringer.

- Vi er ganske godt tilfreds med resultatet. Det er et signal om, at den strategi og udvikling af centret, som vi har arbejdet hen imod siden 2012, er den rigtige. Både centerdelen og overnatningsmulighederne har bidraget positivt til resultatet. Vi har haft glæde af effektivisering og synergiudnyttelse. Derfor er det uheldigt og meget ubelejligt, at vandrehjemmet og campingpladsen nu sættes til salg, siger formanden for sport- og fritidscentret, Jørn Skov.

Frustration, fordi resultatet kommer på et tidspunkt, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte Tønders campingplads og vandrehjemmet (Danhostel), der hører ind under centret, til salg.

Tønder Sport- og Fritidscenter er en selvejende institution, hvor den valgte bestyrelse er ansvarlig for driften, mens kommunen står som ejer af den langt overvejende del af bygningsmassen. Centret har de seneste år gennemgået en stor udvidelse og modernisering med en samlet investering på 45 mio. kr.Tønder Gymnasium har bidraget med 8 mio. kr. og har været med til at opføre hal 4. Den blev sammen med en ny multisal, nye mødelokaler og cafeteria-området indviet i maj 2015. Centrets bestyrelse består af ni medlemmer, der er udpeget af idrætsforeningerne, handelsstandsforeningen, håndværkerforeningen og kommunen. Derudover der der udpeget to kommunalpolitikere. Sidstnævnte har i de seneste fire år været Lisbeth B. Petersen (V) og Jens Nissen (S). I de kommende fire år er Anita Eriksen (V) og Harald Christensen (S) kommunalbestyrelsens repræsentanter i bestyrelsen.

Udvikling

Det var på kommunalbestyrelsens december-møde, at et flertal stemte for at udbyde campingpladsen og vandrehjemmet til salg.

Mindsteprisen er sat til 6,5 mio. kr., og baggrunden er ønsket om øgede investeringer og udvikling.

- Det er meningen, at vi med en privat aktør vil forsøge at skyde genvej til flere investeringer, end der er mulighed for i kommunalt regi. Der er behov for store investeringer, både i sport- og fritidscenteret og i vandrehjem og campingplads. Investeringer som det bliver meget svært at finde midler til i kommunalt regi. Men jeg vil gerne udtrykke anerkendelse af det arbejde, bestyrelsen og personalet har ydet. Jeg ser det ikke som en gren, der saves af. Det er en mulighed, forklarede daværende formand for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Popp Petersen (S.P.), om baggrunden for at sælge.

Beslutningen afstedkom en hurtig reaktion, da et af de siddende bestyrelsesmedlemmer, Michael Longerich, trak sig med øjeblikkelig virkning. Han opfatter politikernes beslutning som en mistillidserklæring overfor den siddende bestyrelse.

Jørn Skov kvitterede for flertalsbeslutningen i byrådssalen ved end ikke at overveje, om at han ville fortsætte som formand. Hans periode udløber på årsmødet i marts, og han genopstiller ikke.