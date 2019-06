Sport- og fritidscenter satser på computer-sport

I Tønder Sport og Fritidscenter tages initiativ til at etablere et eSportscenter efter sommerferien. Udspillet har et budget på 240.000 kroner, hvoraf de første 40.000 er i hus. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling den 24. juni.

TØNDER: At dyrke sport foran sin egen computer og dyste med modstandere fra nær og fjern, boomer. Det har bestyrelsen i Tønder Sport og Fritidscenter (TSFC) taget til sig, og nu tages der initiativ til at etablere et eSportscenter i centret efter sommerferien.

- Vi ved at rigtig mange børn og unge dyrker e-sport hjemme foran deres egen computer. Ved at tilbyde et samlingssted i TSFC, sikrer vi muligheden for udvikling af e-sporten med både træningsmiljø, fællesskab og samvær, siger formanden for TSFC, Lars Thomsen.

Mandag den 24. juni kl.19.30 indkaldes til en stiftende generalforsamling i TSFC, hvor målet er, at få etableret en handledygtig bestyrelse, som vil drive e-sportens udvikling i Tønder. - Vi har taget initiativet, efter vi har fået en henvendelse fra esportsudvikling.dk, som gerne vil medvirke til at drive eSportcentret", siger Lars Thomsen og fortsætter: - Vi har set et boom i e-sporten specielt på efterskolerne i de seneste år. Den udvikling vil vi i TSFC gerne være en del af. Da Tønder Sportscollege tillige har et ønske om at opstarte en e-sportslinje i efteråret 2019, er det helt naturligt, at vi forsøger at skabe gode rammer for e-sporten.