Sponsorløb i Branderup støtter aktivitetspark

Branderup: Børnehuset Udeliv og Branderup Friskole arrangerer i fællesskab et sponsorløb til fordel for etableringen af den store by- og aktivitetspark der skal ligge syd og øst for Friskolen og Børnehuset.

Branderup Lokalråd har over en lang periode arbejdet med projektet og er nu nået så vidt, at der blot mangler de sidste 80.000 kr. for at kunne realisere projektet.

Målet er, at by- og aktivitetsparken bliver et sted, man tager hen på udflugt, og hvor både voksne og børn kan blive underholdt. Børn fra Børnehuset Udeliv og Branderup Friskole vil dagligt få kunne glæde af parken, som blandt andet kommer til at bestå af multibane, udendørs fitness, bane til mooncars og fjernstyrede biler, boldbane, amfiteater med tunneller, byskov, frugtlunde, læhegn, stier samt et klatrenet og en motorikbane.

Under løbet vil Jens Skovsgaard være speaker ved målområdet, hvor der vil være musik og stemning for de cyklende og løbende deltagere. Efter løbet sælger Støtteforeningen mad og drikke.