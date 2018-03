Sponsorkroner blev trampet hjem til TM Tønder

Søndag var TM Tønder vært ved et stort spinning-arrangement i Tønder- Sport & Fritidscenter. 19 hold samlede langt over 200.000 kroner sammen til klubben.

Tønder: Det blev ikke til point til TM Tønders ligahold søndag, men klubben høstede alligevel en stor gevinst. Forud for kampen mod GOG, var klubben vært ved et stort spinning-arrangement, hvor folk trådte i pedalerne for klubben. - Det er for at tjene penge til klubben og selvfølgelig også for at lave en sjov gimmick for vores sponsorerer - det er også meget væsentligt, fortalte TM Tønder-direktør Kim Wittenkamp om afholdelsen af arrangementet. Sidste år tjente klubben 140.000 kroner på et lignende arrangement. Det blev overgået i år og mere til. Søndag deltog 19 hold - heraf kørte de 15 for den professionelle del af TM Tønder, mens fire hold kørte for foreningsdelen. Blandt de deltagende hold var Tønder Kommune, Det Blå Gymnasium, Kreditbanken, PTI, Ecco og OKM/Okholm Lighting.

Det var også håneretten, det gjaldt om. Dorthe Gerlach.

Håneret på spil Peter Okholm, direktør i Okholm Lighting, var klar til at træde i pedalerne for at støtte klubben. - Det skaber altid en god stemning, når der er godt med folk på cyklerne, sagde han. - Og så er det dejligt, at der er nogle, der giver den gas for TMT, sagde Peter Okholm, der blandt andet er tidligere sportschef i TM Tønder. Dorthe Gerlach kørte første tur for Kreditbanken, og hun var godt brugt efterfølgende. - Man kan ikke lade være med at give sig fuldt ud, når der sidder så mange ved siden af, fortalte hun, da hun lige havde trukket luft ind. Filialdirektøren kørte samtidig med sin mand Tom Gerlach, der kørte for Det Blå Gymnasium. - Det var også håneretten, det gjaldt om, fortalte Dorthe Gerlach, der dog ikke kan drille manden med søndagens præstation - han tilbagelagde 11,9 kilometer og hun 10,6. Kreditbanken var også med sidste år, og Dorthe Gerlach synes, at deltagelsen giver energi i afdelingen. Og formålet kan hun helt bakke op om. - Jeg er selv inkarneret TMT-fan, fortalte filialdirektøren, der ikke misser mange hjemmekampe på en sæson.