Der er gang i svingdøren i TM Tønder Håndbold, der indtil videre står til at måtte vinke farvel til tre af holdets profiler, når forårssæsonen er forbi. Klubbens træner er glad på spillernes vegne, men samtidig træt af, at det bryder kontinuiteten på holdet.

- Kontinuiteten bliver brudt, når nogle spillere stopper, men rent økonomisk er vi i en situation, hvor vi halter lidt efter ligaklubberne. Det gør, at vi ikke kan holde på de her spillere i så lang tid, som vi gerne ville, siger Torben Sørensen, der er cheftræner for TM Tønder.

Tønder: Søndag bekræftede SønderjyskE Håndbold på deres hjemmeside, at klubben havde hentet TM Tønders talentfulde playmaker, Lasse Hamann-Boeriths, til Sønderborg, når forårssæsonen er forbi. TM Tønder har dermed mistet endnu en profil frem mod næste sæson. I november kom det frem, at holdets anfører, Rolf Ravn, fortsætter i Grindsted GIF og i december blev det offentliggjort, at klubbens topscorer, Emil Bergholt, skifter til Håndboldligaklubben Mors-Thy Håndbold.

TM Tønder ligger på førstepladsen i 1. division. Klubben skulle have spillet sin første kamp efter vinterpausen imod Ajax København den 12. januar, men den er blevet udsat. Derfor starter TM Tønders sæson først den 20 januar på hjemmebane imod Køge Håndbold. Kampen blev udsat, fordi en af Ajax Københavns spillere skulle spille kamp for det Grønlandske landshold.

Motivationen intakt

TM Tønders træner påpeger, at det er en del af klubbens strategi, at man er et springbræt for talenter, der efterfølgende sendes videre. Derfor kan spillerafgangene vise sig at være vigtige for at hente fremtidige spillere.

- Det vi siger til de spillere, der overvejer at komme til vores klub, er, at de skal komme herned og få gang i karrieren, og så kan de komme videre med deres drømme bagefter, siger Torben Sørensen.

Klubbens cheftræner er dog ikke bange for, at de tre spillere får problemer med at motivere sig til resten af sæsonens kampe, selvom de tre stamspillere har fremtiden på plads i andre klubber.

- Det er ikke noget jeg frygter. Spillerne her i klubben vil gerne spille håndbold, og hvis man ikke giver sig fuldt ud hver gang, fordi man er bange for at blive skadet, så kan man ikke regne med at få lige så meget spilletid som ellers, siger Torben Sørensen.