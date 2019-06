Børn- og skoleudvalget er klar til at spare ekstra millioner for med sikkerhed at få råd til en tidlig indsats.

Tønder: Man kan ikke beskylde politikerne i børn- og skoleudvalget for at lefle for borgerne. Således har politikerne netop i et sparekatalog indeholdende 20 mulige besparelser valgt at prioritere hele 11 steder, de vil spare. Besparelser for i alt cirka 6,8 millioner kroner.

Her vil Børn- og skoleudvalget finde besparelser:1) Forhøjelse af forældrebetaling i fritidshjemstilbud i DKCT-regi (Deutsche Kindertagesstätten & Clubs in der Kommune Tondern) 2) Forhøjelse af forældrebetaling for småbørnspladser 3) Lukning af club i DKCT-regi 4) Ændre normering i børnehaver med flere end 45 børn 5) Forøgelse af lærernes undervisningstid 6) Nedjustering af enkeltstøtte-foranstaltninger 7) Nedlæggelse af projektet "Jeg bor ved Vadehavet" 8) Nedjustering tildelingsmodeller i folkeskolen 9) Fjernelse af pulje til styrkelse af læreres it-kompetencer 10) Lukning af en-to ungdomsklubber 11) Højere forældrebetaling i SFO'en

Vil ramme borgere

Hvis kommunalbestyrelsen i sidste ende godkender de besparelser, børn- og skoleudvalget lægger op til, vil det kunne mærkes.

- Det vil berøre nogen. Det er der ingen tvivl om, siger Kim Printz Ringbæk, der sammen med resten af udvalget vil invitere både Tønder Lærerkreds og BUPL til dialogmøder.

Kommunens eget medarbejderudvalg FagMed slår da også i bemærkninger til sparekataloget fast, at det ikke ser oplagte muligheder for besparelser, der ikke vil medføre konkrete serviceforringelser for institutioner og brugere. Udvalget mener blandt andet, at forslaget om at forøge lærernes arbejdstid står i modsætning til det, at man har fokus på kvalitet i folkeskolen.

- Vi er bekymrede på den måde, at vi selvfølgelig gerne havde set, at vi havde økonomi til at lade være med at lave de reduktioner. Men vi har også valgt at sige, at vi vil godt lave nogle reduktioner, sådan at vi kan lave en omprioritering i forhold til at skærpe den tidlige indsats, som vi allesammen i udvalget synes er vigtig, fortæller Kim Printz Ringbæk.