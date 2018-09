- Peder, du har i alt fire børn. Et af dem er TM Tønder, et andet er Sparekassen Bredebros afdeling i Tønder, men nu er det barn blevet voksen, og nu er det tid til at flytte videre, sagde sparekassedirektør, Keld Riddersholm Nielsen blandt andet i sin tale til den afgående afdelingsdirektør.

Der blev også givet en varm velkomst til den nye afdelingsdirektør, der blev beskrevet som en lokal pige fra Bredebro. I Inger Salomons tale gjorde hun opmærksom på, at hun ville passe godt på banken, og ser frem til at starte i sit nye job, selvom hun stadig havde meget at lære, blandt andet bankens it-system.

God kemi

Sparekassen Bredebro vil gerne være en bank for lokalområdet. Der blev nævnt flere gange i talerne, at Peder Winther er god til især de private kunder. Flere af de fremmødte var bankkunder, der havde taget fri for at sige farvel til Winther.

- Vi havde et nært forhold til Peder. Han har været vores bankrådgiver i 18 år, og der var god kemi fra dag et. Efter vi overtog Lauritzen Rejser for fire år siden, blev vi også erhvervskunder, siger Ulla Steffensen, der havde taget fri fra arbejde sammen med sin mand, Roy Steffensen, for at være med til receptionen. De var samtidig også mødt op for at hilse den nye afdelingsdirektør velkommen.

For afdelingsdirektør Peder Winther var det en vemodig dag.

- Det er en hård dag, jeg har været her i 18 år, og det har krævet mange overvejelser, men det er rart at se så mange er dukket op, selvom det er en hverdag midt i arbejdstiden, sagde han.