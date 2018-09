Sparekassen Bredebro lancerer et nyt privat banking team, der får afdelingsdirektør i Tønder, Peder Winther, som ny leder. Han overdrager ledelsen af Tønder Sparekasse, som han kalder for "mit barn", til 54-årige Inger Salomonsen, der tiltræder på mandag.

- Tønde Sparekasse er mit barn, men opgaven med privat banking og dermed formuepleje for en special-kundekreds er så spændende, at jeg ikke kunne sige nej, siger 56-årige Peder Winther, der med det interne jobskifte også skifter arbejdsplads fra direktørkontoret i Vestergade i Tønder til Sparekassens hovedsæde i Bredebro.

Med start på mandag lancerer Sparekassen Bredebro et privat banking team, der netop får Peder Winther som chef. Han var ikke helt let at overtale - og dog.

Åbningsannoncen hænger i glas og rammer på væggen i Vestergade 16, hvor Sparekassen siden rykkede ind i. I annoncen ses en noget yngre udgave af afdelingsdirektør Peder Winther. Han har stået i spidsen for Tønder Sparekasse alle årene. Men nu slutter denne æra.

Det at have en formue kræver en særlig opmærksomhed, hvis ikke pengene blot skal stå som passive likvider og samle støv på kontoen.

Det nye private banking team i Sparekassen Bredebro kommer til at bestå af tre personer. Ud over Peder Winther er det investeringsrådgiver Henrik S. Dahlmann samt pensionsrådgiver Jens Lykke Møller.

- Med Inger Salomonsen får vi endnu en kapacitet til sparekassen. Jeg glæder mig til, at vi kan præsentere hende nærmere for afdelingens kunder ved en reception senere på måneden, siger sparekasse-direktør Keld R. Nielsen.

Som efterfølger for Peder Winther i Tønder har Sparekassen Bredebro ansat Inger Salomonsen. Den 54-årige kvinde kommer fra en ledende stilling i Sydbank, hvor hun også har været rådgiver for en række større erhvervskunder i Tønder-området.

Penge skal støves af

Efter 18 år i spidsen for Sparekassen Tønder glæder Peder Winther sig til at prøve kræfter med nye opgaver. Investeringer er ikke nyt for ham. Inden kan kom til Sparekassen Bredebro og Tønder, var han en årrække ansat i Bikuben i København og tilknyttet netop investeringsområdet.

- Det at have en formue kræver en særlig opmærksomhed, hvis ikke pengene blot skal stå som passive likvider og samle støv på kontoen. Med vores nye initiativ bliver vi i stand til at kunne rådgive vores formuende kunder og udarbejde en personligt tilpasset formuestrategi. Samtidig vil etableringen af det nye specialistteam også få en afsmittende positiv effekt på resten af Sparekassens kunder, som vi selvfølgelig også kan rådgive i for eksempel investeringsprojekter, siger Peder Winther.

At der er behov og grundlag for at udvide formueplejen blandt kunderne er Keld R. Nielsen ikke i tvivl.

- Vi har i øjeblikket et indlån på 1,2 milliarder kroner. Det er kundernes penge, der bare står passivt på kontoen i stedet for at give afkast til dem, siger han.