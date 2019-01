Spar i Agerskov truer butikstyve med at offentliggøre billeder på Facebook, hvis ikke tyvene betaler for varer. Første tyv har betalt sin gæld.

AGERSKOV: - Betal din gæld eller vi offentliggør et billede af dig.

Sådan lyder truslen fra Spar i Agerskov, som nytårsdag var udsat for mindst to forskellige butikstyve - den ene stjal kontaktlim mens den anden stjal to Fiskars-knive.

- Kære tyv! Ja, dig som var på indkøb kl. 14.07 i dag den 1. januar, lyder et Facebook-opslag fra Spar, som er delt flittigt.

Ejer af Spar i Agerskov, Sonja Petersen, siger dog, at hun aldrig ville offentliggøre billeder på det sociale medie.

- Det er dybt ulovligt at gøre. Det er for at få dem ud af busken, siger Sonja Petersen og tilføjer, at kort efter beskeden var offentliggjort, meldte den første tyv sig og betalte for en bøtte kontaktlim.