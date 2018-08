Spar-par investerer millioner i fremtiden

Paul og Sonja Petersen investerer millioner i en ny Spar-butik i Agerskov. Alt på nær lageret bliver spritnyt - åbning senest den 1. november.

AGERSKOV: Lige nu arbejdes der på højtryk på den nye Spar-butik i Agerskov. Butikken bliver på 1000 nye kvadratmeter, som er placeret der, hvor en del af den gamle sportsplads lå. Nu er der skudt en mørk og firkantet bygning op, som skal være med til at fremtidssikre butikken, fortæller Spar-parret i Agerskov gennem 32 år, Sonja og Paul Petersen. Idéen om en ny butik udsprang omkring julehandlen tilbage i 2016. - Vi havde ikke plads til alle vores varer, medarbejderne og ikke mindst kunderne, husker Sonja Petersen, der som sin mand har rundet de 50 år. Netop alderen var afgørende, da parret søgte hjælp hos leverandøren Dagrofa, der driver Spar-butikkerne i Danmark. Herfra anbefalede man, at planerne om en tilbygning til tre-fire millioner, der i givet fald skulle være den ottende udvidelse gennem de sidste 32 år, skulle skrinlægges og erstattes af et totalt nybyggeri, fordi det i givet fald ville være mere attraktivt at finde nye ejere til. Slut med knopskydning og skæve vinkler.

Firkantet for fremtiden - Konsulenten anbefalede en firkantet bygning, der skal fremtidssikre Spar i Agerskov og sikre, at en ny købmand ville være interesseret i at give sig i kast med butikken i Agerskov, fortæller Paul Petersen, der med hustruen lige skulle synke anbefalingen. Blandt andet fordi prisen for investeringen steg fra de forventede tre-fire millioner til otte millioner kroner. Men herfra tog tingene fart, og i løbet af kort tid var de nødvendige penge og tilladelser i hus og byggeriet var dermed tættere på en realisering. Stort set alt i den kommende Sparbutik bliver nyt. Det eneste fra den gamle bygning, der integreres i den nye, er lageret og et møderum. - Det skal ikke være en skodbutik. Det skal være en fremtidssikret butik, der også sikrer, at der fremover er en dagligvarebutik i Agerskov. For mig er det en ungpigedrøm, der nu realiseres, siger Sonja Petersen, der glæder sig til at indrette den nye butik. Og alt skal være ved det gamle - selv om det bliver nyt. - Der skal være hyggeligt - der skal være et touch af Sonja, griner Sonja Petersen.

32 år med fremgang For at realisere planerne har det driftige købmandspar købt et par tusinde kvadratmeter af den gamle sportsplads. Men da pladsen ligger forhøjet i forhold til omgivelserne, betød det, at ikke så lidt jord skulle køres væk, før selve byggeriet kunne begynde. Paul Petersen fortæller, at der er kørt 500 dumpere væk med jord fra sportspladsen. Gennem årene som selvstændige købmænd har Sonja og Paul Petersen aldrig oplevet tilbagegang. Det har været 32 år med fremgang over hele linjen. Det er blandt andet det, der har medvirket til, at de har turdet satse og investere det store beløb. Spaden blev stukket i jorden første gang den 1. april og siden har vejret artet sig, så man nu er et par uger foran byggeplanen. - Vi regner med at åbne 1. november - måske før, lyder det fra Paul Petersen.