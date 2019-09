Spærret Sønderstrand: Forsvaret tester ammunition

RØMØ: Rømøs Sønderstrand er i denne uge spærret af til fordel for en test, som Forsvaret står bag. Der vil kunne høres en del skud, men det er ikke en reel forsvarsøvelse. Det er derimod en test af, hvor langt projektiler og mindre granater kan flyve, og det er ikke noget tilfælde, at netop de åbne vidder på Rømø er valgt som testbane.

Testen kører frem til fredag fra 08.00 til 17.00, forklarer major Jesper Holm fra Artelleriregimentet:

- Vi gør det for at teste ny ammunition samt hvis der har været problemer med en type af ammunition. Testen handler først og fremmest om at få styr på sikkerhedsafstanden, og her er det unikt, at vi kan teste på en helt åben strand. Andre landes forsvar simulerer sig til resultaterne, men vi kan teste alt ude i virkeligheden - og det er helt specielt.

Testen foregår på den måde, at man skyder ammunitionen af, typisk er dette med håndvåben og rifler, og projektilet følges så med en radar for at få helt præcise data med hjem.