Southern Sound giver koncert på Vadehavshostel

BRØNS: Det lokale band, Southern Sound, gæster Vadehavshostel i Brøns, hvor bandet giver koncert som led i dets 2018 tour.

Southern Sound har eksisteret siden 2015 og har på kort tid givet mere end 50 koncerter landet over. Bandet består af Michael Heseler, Mathias Grangaard, Simon Nielsen, Preben Hultgren og Kasper Buch.

Southern Sound udgav en ep i sommeren 2016, og godt et år efter udkom debutalbummet "This is Southern Sound". Gruppen blev blandt andet nomineret til årets musikpris på Esbjerg Rock Festival, og siden hen er det kun gået en vej. Og det er opad. Blandt andet røg sangen "Be in My Life" fra albummet til tops.