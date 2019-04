Sorte tal hos Røde Kors

Tønder: Røde Kors i Tønder, der omfatter Tønder og Løgumkloster, har holdt generalforsamling.

Formand Oda Papsø Løwenstein kom i sin beretning blandt andet ind på Tønder Kommunekreds, der består af Røde Kors afdelingerne af de fem afdelinger i kommunen.

Her er man fælles om samarittertjenesten, førstehjælp og det frivillige flygtningearbejde, der foregår i afdelingerne. Det er ligeledes via kommunekredsen, at der sendes feriebørn til Ungdommens Røde Kors ferielejre i Danmark og Sverige.

Afdelingen i Tønder har bidraget med 16.500 kroner og med 8.400 kroner til juledonationer.

Formanden kunne også berette om et 2018, hvor afdelingen sendte 50.000 kroner til Hjælpe- og Katastrofefonden i Røde Kors.

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Peder Winther og blev godkendt.