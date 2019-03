Havneby: Der har i perioden fra fredag den 8. marts til tirsdag den 12. marts om eftermiddagen været indbrud i et sommerhus på Vestergårdsvej i Havneby på Rømø. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Politikommissær Jens Peter Rudbeck forklarer, at indbruddet er sket gennem et badeværelsesvindue, og at der endnu ikke er overblik over, hvad der er stjålet på stedet. Indbruddet blev anmeldt tirsdag klokken 14.03.