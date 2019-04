Sommerhus udbrændte på Rømø: Tysk familie blev reddet ud i tide

Ilden spredte sig hurtigt i sommerhuset, som endte med at brænde ned til grunden. Foto: Cecilie Spottog Petersen

Brandfolk fra Rømø og Skærbæk kæmpede det meste af natten til onsdag for at slukke en brand i et sommerhus i Toftum. Huset brændte ned.

RØMØ: Et stråtækt sommerhus blev natten til onsdag flammernes bytte, da der udbrød brand på P. J. Manøsvej i Toftum på Rømø. En snarrådig nabo opdagede til al held branden og fik kort efter midnat vækket den tyske familie, der boede i huset. Men allerede ved brandvæsnets ankomst var det for sent at redde huset, forklarer indsatsleder Bent Hansen fra Brand og Redning Sønderjylland: - Vi fik opkaldet klokken 00.15, men allerede da vi nåede frem på stedet kunne vi godt se, hvor det gik henad. Ilden havde godt fat i stråtaget, og det brændte meget indenunder det. Vi endte derfor med det, vi kalder en kontrolleret nedbrænding, for ilden var allerede gået gennem taget. Derfor måtte vi koncentrere os om, at ilden ikke bredte sig til andre sommerhuse.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Brandvæsnet fik hjælp af en lokal entreprenør, som hjalp med at køre det nedfaldne stråtag ud af huset med en gravemaskine. Det hjalp i slukningsarbejdet, forklarer Bent Hansen. Foto: Cecilie Spottog Petersen

Familie genhuset Indsatsleder Bent Hansen roser naboen på P. J. Manøsvej og familien i huset for deres håndtering af branden. Den tyske familie blev kort efter branden genhuset hos nogle venner: - Naboen havde heldigvis set branden og advaret familien. Så alle var heldigvis ude, og de havde også fået nogle ting med - men det er klart, at det godt kunne være blevet farligt, hvis naboen ikke havde set det i tide. Jeg synes, de tog det hele meget pænt, siger Bent Hansen. Kampen mod flammerne stod på det meste af natten, og først omkring klokken 08 onsdag morgen standsede man slukningsarbejdet. Syd- og Sønderjyllands Politi tilføjer i øvrigt, at man har en teori om brandårsagen. Det baserer sig på, at der kan have været en utæthed på skorstenen ved husets brændeovn - og netop brændeovnen havde den tyske familie haft tændt op i. Men brandårsagen er ikke endeligt afklaret på nuværende tidspunkt.