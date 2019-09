TØNDER: Onsdag den 11. september afholdes der SYDCUP MTB 2019, som er et løb for mountainbike-ryttere. Det finder sted på MTB-sporet i Soldaterskoven. Sporet er 6,2 kilometer langt, og løbet er sat til at vare 65 minutter.

Finn Lausten fra Tønder Cykel Motion forventer, hvis vejret er godt, mellem 130 og 150 deltagere til løbet fra både Tyskland og hele Sønderjylland. Ved løbet vil de 40 hurtigste blive sendt afsted først, hvorefter de resterende bliver sat i gang. De deltagende kan forvente en flad, men ikke desto mindre udfordrerende bane.

- Det er en anden type MTB, end det for eksempel er ovre på østkysten, hvor der er mere bakket. Vi har ikke mange højdemeter her i Tønder, men det er et meget teknisk spor. Et spændende spor, hvor man skal koncentrere sig. Vi har lavet en masse udfordringer, hvor man skal holde opmærksomheden på vejen, så man ikke kører galt. Nogle steder er der meget smalt, lyder det fra Finn Lausten, der er tovholder for MTB-sport i Soldaterskolen under Tønder Cykel Motion.