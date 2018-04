Per Bach flyttede fra Ballum den 1. april. Præsteboligen er tømt for møbler, men han kommer stadig for at udføre kirkelige handlinger. Således fangde JydskeVestkysten ham lørdag efter en dåb og bryllup i Brede Kirke. Senere på lørdagen skulle han holde gudstjeneste for et sølvbrudepar i Ballum. Foto: Hans Chr. Gabelgaard