Søren skaber liv i den gamle limfabrik i Bredebro

Indehaver af Bredebro Maskinstation, 24-årige Søren Gad, har købt den gamle limfabrik i Bredebro. Han har nu 15.000 kvadratmeter under tag.

Bredebro: - Man kan godt sige, at det er lige fra den ene yderlighed til den anden. 24-årige Søren Gad overtog Bredebro Maskinstation for to år siden, og nu har han investeret i den gamle limfabrik i Bredebro. Dermed går han fra at have rådighed over 2500 kvadratmeter til 15.000 kvadratmeter under tag. Dermed er der igen kommet liv i de markante fabriksbygninger i Bredebro, som har stået tomme i otte-ni år. - Jeg bruger selv godt to tredjedele af bygningerne, og resten lejer jeg ud, forklarer Søren Gad, der beskæftiger 10 ansatte på maskinstationen.

Jeg er som regel den sidste mand, der kommer ud at køre. Og også gerne den første, der kommer hjem. Søren Gad, indehaver Bredebro Maskinstation

Foto: Hans Chr. Gabelgaard De store maskiner kræver god plads. Det har maskinstationen fået med 15.000 kvadratmeter under tag. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Tre store haller De mange kæmpestore maskiner står nu på rad og række i de tre haller, som maskinstationen har i brug. - Det er rigtig godt for maskinerne at komme under tag. Det slider utroligt meget på dem, hvis de står ude. Og en yderligere bonus er det, at nogle af hallerne faktisk er isolerede, så vi har fået rigtig gode forhold, konstaterer Søren Gad. På trods af sin unge alder har han ingen skrupler ved at skulle investere i hverken udvidelse eller nye maskiner. Faktisk er der otte nye traktorer på vej til maskinstationen i det nye år. - Jeg har altid gerne villet være selvstændig, så det lå ligesom i kortene. Mine forældre har selv maskinstation, så der har jeg selvfølgelig fået hjælp, og så har jeg også fået rigtig god hjælp fra de tidligere ejere, så det er gået fornuftigt med at starte op, fortæller Søren Gad.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der er igen kommet liv i den gamle limfabrik i Bredebro. Det har Søren Gad sørget for med Bredebro Maskinstation. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Sidste mand i maskinen Søren Gad er landmandsuddannet og har yderligere suppleret med en uddannelse som produktionsleder. Og når man er ejer af så stor en virksomhed, bliver der ikke meget tid til overs til selv at sætte sig i førerhuset og køre ud på de omkringliggende marker. - Jeg er som regel den sidste mand, der kommer ud at køre. Og også gerne den første, der kommer hjem. Jeg havde forestillet mig, at jeg havde haft lettere ved at give slip på maskinerne, men jeg kan godt mærke, at jeg skal ud at køre en gang i mellem, lyder det videre fra Søren Gad.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Der har været en del små opgaver, der skulle ordnes, men overordnet set så har Søren Gad overtaget hallerne i god stand. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Åbent hus Det er ikke gået ubemærket hen, at Bredebro Maskinstation er flyttet ind i den gamle limtræsfabrik. Mange nysgerrige blikke er kastet mod de store haller, og Søren Gad har gennem hele processen været opmærksom på at prøve at være åben overfor naboerne. - Det er lidt utraditionelt, at der ligger en maskinstation midt i byen og skal køre rundt med de store maskiner i byen. Det prøver vi at være opmærksomme på, og vi har da heller ikke fået nogen klager endnu. Og vi forsøger at være imødekommende, og vi vil også gerne signalere, at vi vil byen det godt, fortæller Søren Gad. Den 3. januar har man mulighed for at komme ind og kigge til de store maskiner i de store haller. Her inviterer Søren Gad og Bredebro Maskinstation til åbent hus.

Foto: Hans Chr. Gabelgaard 24-årige Søren Gad er chef for ti ansatte. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Søren Gad har altid haft en drøm om at blive selvstændig. Det førte han ud i livet, da han i 2017 overtog Bredebro Maskinstation. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

Foto: Hans Chr. Gabelgaard Søren Gad, Bredebro Maskinstation. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

