Sønderjylland knækker tobakken sammen

Rygning

- Rygning er farligt og medvirkende årsag til 13.600 dødsfald i Danmark om året.



- Andelen af storrygere i de sønderjyske kommuner ligger over landsgennemsnittet.



- Personer, der dagligt ryger 15 cigaretter eller derover, lever i gennemsnit 8-10 år kortere end personer, der aldrig har røget.



- Alle kan stoppe med at ryge, men mange forsøger at stoppe flere gange, før det lykkes.



- Chancen for at lykkes med et rygestop bliver fem gange større, hvis man får hjælp til det.



- De fleste storrygere ønsker at stoppe. Det gælder for mindst seks ud af 10 rygere.



Kilde: Sundhedsstyrelsen