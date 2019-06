Søndag reddede besøgstallet for Local Food Days

Local Food Days blev i weekenden afholdt for anden gang på Skibbroen i Tønder. Besøgstallet endte på højde med sidste år - på trods af, at arrangementet strakte sig over en ekstra dag.

- Vejret er vi jo ikke herre over, men selvom vi fik en våd start fredag, og vejret heller ikke var alt for godt i lørdags, så reddede søndagen os. Jeg vil skyde på, at vi samlet set har haft ligeså mange gæster som sidste år. Blot fordelt på en dag ekstra, konstaterer Jesper Monsrud.

Local Food Days er et koncept, der blev gennemført for første gang sidste år. Dengang under navnet Tønder Street Food Days.Navnet er ændret for at understrege, at det er en event, hvor man kan møde restauratører fra hele Tønder Kommune, og at maden, der serveres, i højt omfang er tilberedt med lokale råvarer. Sidste år løb eventen over fredag og lørdag, mens der i år var udvidet med en ekstra dag, så også søndag stod i den lokale mads tegn.

Glade restauratører

De gæster, der, trods det lidt udfordrende vejr, valgte at lægge vejen forbi Local Food Days, var glade for arrangementet, og det samme gælder for de restauratører, der var med.

- Nu er det selvfølgelig tidligt efter arrangementet, men jeg har kun fået positive tilbagemeldinger. Der er flere restauratører, der allerede nu har sagt, at de er med igen næste år, så det er da positivt, lyder det videre fra Jesper Monsrud.

Han er ligeledes glad for, at man nu kan begynde at se de afledte effekter af arrangementet, som han håber, der kan blive mange af.

- Det er vigtigt for os at formidle, at det er hele kommunens arrangement. Og vi kan nu også begynde at se, at et arrangement som dette åbner op for nye samarbejder blandt de deltagende restauratører. Det er en af de gevinster, som man ikke lige kan aflæse i et excel-ark, men som er vildt vigtige, siger Jesper Monrud.