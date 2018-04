Søndag den 15. april holder 72 økologiske landbrug Økodag.

Tønder: Søndag den 15. april indbyder 72 økologiske landbrug til Økodag og lukker køerne ud.

På en række økologiske landbrug i Syddanmark indbyder man til Økodag. I Tønder Kommune kan man besøge Hermann og Elke Lorenzen, Lundsgaarde ved Øster Højst, og Marie og Niels Stamp, hvis gård ligger nordøst for Skærbæk.

- Økodag er en glædens dag. Både for de økologiske køer, for de økologiske landmænd og for de mange tusinde forventningsfulde børn og voksne, der hvert år står klar rundt om græsmarkerne, når stalddørene lukkes op kl. 12. Man kan simpelthen ikke undgå at blive glad i låget af det livsbekræftende syn af kåde økokøer, der spurter ud på marken i den friske forårsluft, siger formand for Økologisk Landsforening Per Kølster i en pressemeddelelse.