Formanden for Tønder Boligselskab, Allis Jensen (t.h.) kom med blomster og en Holmegaards-vase til jubilaren. Fra sin egen afdelingsbestyrelse modtog Eilif Sommer Jørgensen en kontant hilsen, som Sonja Bossen (t.v.) kom med. Foto: Uwe Iwersen

Livets tilfældigheder sørgede for, at Eilif Sommer Jørgensen som 26-årig flyttede til Tønder og rykkede ind i en bolig på Gestvej. Sømanden fra Fanø med den store kærlighed for tog og jernbanedrift fejrede 50-års jubilæet med gode naboer og en hilsen fra boligselskabet.

TØNDER: I nabolaget var Dannebrog hejst, inden for stod kaffen på kanden, og spisebordet med udsigt til haven stod dækket. De første gæster kom 10 minutter før tid. Et "stort tillykke" blev modsvaret af "kom inden for og sæt jer ned". Lørdag den 1. juni 2019 var en stor dag i rækkehuset på Gestvej 9. For præcis 50 år siden rykkede en dengang 26-årig ung mand ind i lejligheden. Den var opført i 1967 og dermed kun to år gammel og næsten ny. - Før mig boede her en kunstner, husker Eilif Sommer Jørgensen, der i dag er 76 år. Det er ham, der i nu 50 år har haft fast adresse på Gestvej 9, der hører til en af Tønder Boligselskabs seks afdelinger i byen. At det skulle blive et halvt århundrede og gerne mere til i Tønder, lå ellers ikke i kortene. - Jeg er fra Fanø og opvokset i Sønderho. Senere flyttede vi til Kolding-egnen og til København, hvor min far blev præst ved Sankt Pauls Kirken, fortæller jubilaren, mens det ringer på døren, og der bliver sagt tillykke.

Tønder Boligselskab Tønder Boligselskab er et selvejende selskab.



Det blev stiftet som datterselskab af Dansk Boligselskab i 1984.



I dag råder selskabet over 330 lejligheder fordelt på 6 afdelinger i Tønder. Selskabet har blandt andet lejligeder på Kastanjeallé, Klostervej, Gestvej, Allégade og Bernadottevej.



Boligtyperne er varierende og spænder fra ungdomsboliger, familieboliger og ældreboliger.



En del af boligerne er rækkehuse med have.



Tønders andet store boligselskab er Tønder Andelsboligforening, der blev stiftet i 1941. Andelsboligforening har 895 boliger, der er fordelt på 29 afdelinger i Tønder, Abild, Jejsing, Møgeltønder og Bredebro.

Foto: Foto: Uwe Iwersen Eilif Sommer Jørgensen har haft fast adresse på Gestvej 9 i Tønder i 50 år. Tanken om at flytte, har aldrig strejfet ham. Foto: Uwe Iwersen

Til søs Som ganske ung blev Eilif Sommer Jørgensen draget af vandet og verdenshavene. Det blev til en klassisk uddannelse med start som dækdreng og afslutning som matros. Med fast grund under fødderne igen blev han indkaldt til forsvaret. - Jeg ville gerne ind til søværnet, men der var ikke plads, og der var ingen, der ville bytte, husker han. I stedet for Holmen med minestrygere eller kanonbåde i København endte han som rekrut ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Det var i starten ikke just en ønsketilværelse, men det forandrede hans liv. - Jeg fandt ud af, hvor skønt, der var i Sønderjylland og besluttede, at her ville jeg bo, husker han. Efter aftjent værnepligt gik turen med et lille mellemstop i Løgumkloster til rækkehuset på Gestvej i Tønder. Først var han ansat ved Ecco og senere fulgte DSB. Tog og jernbanetrafik har siden optaget ham meget. Eilif Sommer Jørgensen er en engageret formand for Landsforeningen Danmarks Jernbaner. Den store drøm er at få genåbnet mindre danske jernbaneforbindelse. Ikke mindst Tønder- Tinglevforbindelsen står hans hjerte nært.

Godt tilpas Hvis ikke det havde været for forkærligheden for Tønder, var han formentlig blevet hos DSB. På et tidspunkt var der ikke nogen fast stilling hos statsbanerne i Tønder længere. - Jeg fik tilbudt en stilling i Ringkøbing, men der skulle jeg møde klokken fire om morgenen. Det ville jeg trods alt ikke, fortæller Eilif Sommer Jørgensen. Og flytte, ja det ville han ikke. Tønder og Gestvej trak mere end DSB, og så blev det i stedet emballagefabrikken Brdr. Hartmann i Tønder, der i 24 år frem til pensionseringen fik glæde af hans arbejdsindsats.

Godt tilpas Et halvt århundrede med samme adresse er lang tid, men Eilif Sommer Jørgensen har ikke en eneste gang tænkt over at skulle flytte. Tanken har end ikke strejfet han. - Jeg føler mig så godt tilpas her, siger han, mens stuen i den 84 kvadratmeter store lejlighed fyldes med jubilæumsgæster. Til rækkehus-lejligheden hører både en forhave og en baghave, og så er der en stor, overdækket udestue, som han har indrettet som værksted. Udestuen var tidligere også depot for de avisindsamlinger, som Eilif Sommer Jørgensen stod i spidsen for i mange år i bestræbelserne på at skaffe grundkapital til jernbane-landsforeningens virke. De seneste par år har han blandt andet brugt tiden på at være medlem af boligselskabets afdelingsbestyrelse.

Nyt tag At der er godt at være i boligselskabets afdeling 1303 i Tønders østlige udkant, er ikke kun Eilif Sommer Jørgensen et godt eksempel på. Blandt lørdagens jubilæumsgæster var også Helga Sørensen. Hun bor lige i nabolaget og kunne sidste år fejre sit 50 års bo-jubilæum. Hvordan er det så at bo 50 år under samme tag? - Godt, jeg har alt, hvad jeg har brug for, lyder svaret. Og så er det faktisk ikke helt korrekt, at det har været 50 år under samme tag. Taget blev faktisk skiftet for nogle år siden, og siden har afdelingen også moderniseret samtlige køkkener. Så alt er, som det skal være, lige som for 50 år siden.