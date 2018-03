Sød musik: Tønder Festival melder om rekordoverskud

Regnskabet er gjort op for Tønder Festival 2017 og viser det bedste årsresultat i Tønder Festival Forenings historie. Det store overskud betyder, at der i år bliver udloddet midler til almennyttige formål i Tønder Kommune.

TØNDER: For nogle år siden var Tønder Festival i en dyb økonomisk krise og tæt på at lukke. Nu har skuden vendt. Årsregnskabet, der blev præsenteret onsdag aften, er sød musik for alle festivalelskere. Overskuddet blev på 2,6 mio. kr., og det er ny rekord.

- Sidste års festival i Tønder overgik alle forventninger. Billetsalget var fem procent højere end året før, og de mange gæster betød øget omsætning på festivalpladsen, skriver festivalledelsen i en udsendt pressemeddelelse.

Det gode årsresultat er med til at styrke festivalen, og det betyder også, at Tønder Festival Forening i 2018 kan efter gældende regler udlodde et rekordstort beløb på 1,6 mio. kroner til almennyttige formål, som kommer kultur- og musiklivet i Tønder Kommune til gode.

- Alt flaskede sig i 2017. Der var publikumsrekord og omsætningsfremgang og samtidig blev alle udgiftsposter holdt lavere end budgetteret. Årsresultatet er det bedste i foreningens historie og er yderst tilfredsstillende. Det er en direkte effekt af mange menneskers lange og seje træk, og vi skylder en kæmpe tak til alle frivillige, sponsorer og støtter, siger Bo K. Ludvigsen, formand for Tønder Festival Forening.