Socialordfører: Kontrol af ægteskaber kan centraliseres uden turisme ødelægges

Et forslag om et forbud mod proformaægteskaber har skabt stor debat, for i en række kommuner bliver tusinder af udenlandske par viet. Forslaget er, at kontrollen af dokumentationen skal ske centralt - og en række borgmestre frygter, at dette kan ødelægge bryllupsturismen.

KØBENHAVN: Der kan være meget på spil for visse kommuner, alt efter hvordan forhandlingerne om et forbud mod proformaægteskaber falder ud. Et af de store stridspunkter er forslaget om en central enhed, der skal kontrollere alle udenlandske pars dokumentation, hvis de ønsker at gifte sig i Danmark. Som det ser ud lige nu, er kontrollen af dokumenterne et kommunalt anliggende - men står det til blandt andre børne- og socialminister Mai Mercado (K), skal kontrollen foretages centralt.

Det fik i sidste uge borgmestrene fra Fanø, Langeland, Ærø og Tønder til at rejse til Christiansborg for at give deres besyv med - for alle fire kommuner har det tilfælles, at tusindvis af udenlandske par gifter sig netop der. Det sikrer masser af handel lokalt. De frygter imidlertid for bryllupsturismens fremtid, hvis alle par skal have deres sag behandlet ved en central enhed, og eventuelt også møde personligt op der.

Men helt så galt mener socialordfører Carl Holst (V) ikke det behøver at gå:

- Der virker til at være en generel opfattelse af, at proformaægteskaberne skal forbydes. Det er min tilgang, at man godt kan lave et forbud uden at ødelægge bryllupsturismen for kommunerne. Vi ved, at de kriminelle er meget dygtige til at forfalske dokumenter, så kontrollen skal strammes op. Vi skal have en kort og ubureaukratisk løsning, så parrene ikke skal rejse fysisk til ét sted for at få ordnet papirerne og dernæst til et andet for at blive gift - på den måde undgår vi proformaægteskaberne og bevarer samtidigt bryllupsturismen, lyder det fra Carl Holst.