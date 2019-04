Socialdemokratiet gør fem foreninger til én

Fokus er på at samle kræfterne og få mere ud af partiarbejdet i Socialdemokratiet i Tønder Kommune. Derfor har man nu fået lagt alt på plads - fem lokale foreninger bliver til én samlet, mens Højer fortsætter med at have sin egen, socialdemokratiske forening.

TØNDER: Fem partiforeninger er blevet til én for Socialdemokratiet i Tønder Kommune. Målsætningen er at samle kræfterne, så der bliver mere overskud til at lave aktiviteter og til at drive egentlig politik, snarere end at der skal drives fem særskilte foreninger med alt hvad der hører til af generalforsamlinger, økonomi og drift. Sammenlægningen er nu blevet en realitet på en nyligt overstået generalforsamling, hvor en helt ny partiforening er blevet stiftet - en forening, som får Lisbeth Hansen som formand. Det nye format skal først og fremmest være med til at give Socialdemokratiet mere slagkraft i Tønder Kommune, siger hun: - Udover at give en stærkere organisation er det også meningen, at det skal sætte kræfter fri, som hidtil har været brugt på dagsordener, referater og regnskaber. Det skal gerne udmønte sig i, at vi kommer mere ud. Det har vi hele tiden arbejdet på, men nu får vi forhåbentlig mere fokus på det, siger Lisbeth Hansen.

Højer står udenfor I alt samles fem af de seks lokale foreninger, som Socialdemokratiet har i Tønder Kommune. Højers afdeling har valgt at fortsætte på egen hånd, mens den nye samling består af foreningerne fra Tønder, Løgumkloster, Bredebro, Skærbæk og Toftlund, forklarer Lisbeth Hansen: - Foreningen får repræsentanter fra alle områder. To fra hvert område indgår i kredsbestyrelsen. Højer fortsætter dog for sig selv. Det er sådan, at en nedlægning og følgende sammenlægning af foreninger skal ske på to generalforsamlinger, der følger hinanden. Her valgte Højer tilbage i marts ikke at gå med, og derfor er sammenlægningen med fem foreninger - og ikke seks. Den officielle overdragelse og konstituering i den sammenlagte partiforening vil ske først i maj måned, oplyser de.