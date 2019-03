Socialdemokraterne vil samle kræfterne

TØNDER KOMMUNE: Seks lokale foreninger er godt på vej til at blive én samlet hos Socialdemokratiet. Et ønske om at spare tid og sikre mere overskud til lokalpolitiske sager er baggrunden for den udmelding, som Tuk Andreasen, formand for Tønder Socialdemokratiske partiforening forleden kom med i sin formandsberetning til partiforeningens generalforsamling.

- Grunden til, at det skal være nu er, at vi skal stå stærkt som organisation til det næste kommunalvalg. Vi har et godt samarbejde internt, og er nået frem til, at vi kan få mere ud af hinandens kompetencer, hvis vi er et samlet hold. Der er for meget arbejde i at skulle holde seks-syv generalforsamlinger og have lige så mange lokale formænd, kasserere og så videre, lyder forklaringen fra Tuk Andreasen.