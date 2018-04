Socialdemokrater samler underskrifter mod højspændingslinje

Formanden for Socialdemokratiets kredsrepræsentantskab i Tønder Kommune, Lisbeth Hansen, har startet en underskriftindsamling mod højspændingsledningen fra Endrup til syd for Sæd.

TØNDER: Energinets planlagte højspændingsledning ned gennem Tønder Kommune møder nu modstand fra flere sider. Som vi skrev i fredagens udgave af avisen, så vil familien Hattens forene lokalbefolkningen mellem Ellum og Sølsted mod højspændingsledningen. Og nu er Socialdemokratiet i Tønder Kommune i sving med en underskriftindsamling.

Formand for Socialdemokratiets kredsrepræsentantskab, Lisbeth Hansen, fortæller, at der er lavet en elektronisk underskriftindsamling på nettet. Desuden vil der i løbet af den kommende uge blive lagt underskriftsedler ud i byens butikker.

- Jeg håber på at få "ja" fra alle byens butikker, siger Lisbeth Hansen, der også vil være at finde i Kvicklys foyer de næste fredage, oplyser hun.

Hvorfor denne modstand mod højspændingslinjen?

- Den skal graves ned, siger formanden og tilføjer, at selv om meldingen fra Energinet er, at prisen for nedgravning er tre til fem gange højere end at sætte master op, og den samlede pris dermed er ganske høj, så er prisen per kWh ganske begrænset - det er hun overbevist om:

- Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad det ville koste, og hvad prisen er per kWh?

Lisbeth Hansen var også med i arbejdet med at sikre underskrifter til redningen af Tønder Sygehus. Kampen lykkedes som bekendt. Dengang var der 14.000 borgere, der skrev under. Helt så mange har hun ingen forhåbning om at få denne gang.

- Vi skal have så mange som muligt, men jeg tror ikke, vi får så mange som dengang, siger hun.

Hvis man vil sætte en underskrift på nettet, kan indsamlingen findes på skrivunder.net.