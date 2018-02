Social pedel skal lære Nørremarksvejs børn om danske normer og opførsel

De socialt belastede boligblokke på Nørremarksvej og Bargumsvej i Tønder har fået midler til ansættelse af en social pedel. De 100.000 kroner fra Popsens Legat skal hjælpe børn og unge af anden etnisk herkomst om danske normer, kulturer og traditioner, og der skal skabes et fællesskab og forståelse for hinanden og måden at leve på i Danmark.

Tønder: - Det var en rigtig god dag. Vi håbede, der kom et par børn også, men der kom hele 25 og flere mødre, og de brugte de danskkundskaber, de har, som indbyrdes sprog. Det var helt fantastisk. Sådan beskriver Ursula Hymøller onsdag aftens begivenhed, hvor andelsboligforeningen for Nørremarksvej og Bargumsvej fik overrakt 100.000 kroner fra Popsens Legat. Pengene går til ansættelse af en social pedel. - Vi vil gerne have den rigtige og gode historie fra vores område fortalt. Vi vil gerne have et fællesskab, hvor dem af anden herkomst er en del af det. To gange om ugen kan børn og unge mødes med social pedellen, og de voksne er også velkommen. Vi vil gerne hjælpe de voksne med reglerne, både de skrevne og uskrevne, og vi kan nå dem gennem børnene. De voksne skal også føle medejerskab i aktiviteterne, for at de deltager, fortæller hun. Social pedellen skal lave forskellige arrangementer som lektiehjælp, spilledage og samtaler, men også foredrag, virksomhedsbesøg og andre arrangementer kan finde sted.

To gange om ugen kan børn og unge mødes med social pedellen, og de voksne er også velkommen. Vi vil gerne hjælpe de voksne med reglerne, både de skrevne og uskrevne, og vi kan nå dem gennem børnene. Ursula Hymøller, Nørremarksvej