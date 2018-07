LAKOLK: En ung mand kan se frem til lidt mere end en løftet pegefinger, efter han søndag aften klokken 21.25 blev stoppet af politiet på Lakolk Strand.

Manden, der er 19 år og kommer fra lokalområdet, kørte ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi ræs på stranden i bil, hvilket naturligvis ikke er tilladt.

Ifølge politikommisær Jens Peter Rudbeck kommer det som følge af et par henvendelser fra lokale, der tidligere har set tilfælde af hensynsløs kørsel på stranden:

- Vi har fulgt op på et par henvendelser ved at tage derud, for vi har hørt om flere episoder, hvor folk har kørt ræs på stranden. Nu fik vi så ham her, forklarer han.