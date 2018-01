Snegle skyld i to brande i Løgumkloster

Tilfældigheder

Ifølge Sydenergis Entreprisechef Palle Larsen fra Sydenergi var der altså ingen sammenhæng mellem de to brande, ud over snegle og kortslutninger.

- At der opstod brand i to kabelskabe indenfor to dage, så tæt på hinanden geografisk, er rent tilfældigt. Det sker absolut ikke tit, at der i det hele taget opstår brand i et kabelskab, og at det så sker i to skabe i samme by er uheldigt, men helt sikkert også tilfældigt, forklarer Palle Larsen.

- Sydenergi har over 120.000 kabelskabe i forsyningsområdet og der opstår i gennemsnit kortslutning i 26 skabe om året, så det sker absolut ikke tit. Jeg har været ved SE i over 15 år og det er første gang jeg hører om at det sker to gange indenfor så lille et geografisk område. Så det er ikke noget man behøver at gå og være nervøs for, beroliger Palle Larsen.