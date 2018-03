Sneen gav udfordringer

En advarsel mod al unødig udkørsel blev udsendt af politiet onsdag aften, gentaget torsdag morgen, og ophævet torsdag formiddag. Et par skoler og uddannelsesinstitutioner valgte dog at aflyse undervisningen torsdag.

- Indenfor det næste døgns tid venter vi, at vinden vil aftage. Men der er fortsat en frisk vind inde over land, og derfor vil der være lidt snefygning indtil ud på aftenen torsdag. Der ser til gengæld ikke ud til at komme flere store snebyger, så der er bestemt bedre vejr på vej, fastslår han.

Vagthavende hos DMI, Steen Rasmussen, fortæller, at fredagen bliver bedre:

Torsdag formiddag ophævede politiet imidlertid varslet for Tønder og Haderslev kommuner, fordi vejene var blevet ryddet og det ikke længere føg, mens det fortsat galdt i Sønderborg og Aabenraa.

Skoler aflyste undervisningen

Snevejret gav torsdag en række aflysninger på skoler og uddannelsesinstitutioner i Tønder Kommune.

Tønder Gymnasium og Agerskov Kristne Friskole aflyste undervisningen, mens undervisningen på STUK i Toftlund blev aflyst for overbygningen og STX. Selv om advarslen fra Syd- og Sønderjyllands Politi blev ophævet allerede torsdag formiddag, så mener vicerektor Morten Hansen Thorndal fra STUK, at beslutningen var den rette:

- Beslutningen var egentligt enkel nok, for vi fik politiets melding tidligt torsdag morgen, og traf beslutningen ud fra det. Vi er i den situation, at mange af vores elever rejser langt til og fra skole hver dag, og på STX kører en del af eleverne desuden i bil. Det ville vi ikke sende dem ud i - og det var baggrunden for beslutningen, tilføjer han.

Morten Hansen Thorndal vurderer, at undervisningen genoptages fredag.

På Tønder Handelsskole har man imidlertid ingen problemer haft, fortæller direktør Carsten Eriksen:

- Vi har stort set ingen problemer med sneen i dag. Der er lige en enkelt elev fra Tyskland, som ikke har kunnet komme frem, men derudover har sneen ikke været en udfordring for os.

Blandt folkeskolerne har sneen heller ikke skabt nævneværdige problemer, fastslår Tønder Kommunes kommunikationschef, Tommy Nielsen:

- Vi har klaret snevejret uden lukkede folkeskoler, men sneen skabte en del spørgsmål fra forældre på vores Facebook. Jeg vil gerne opfordre alle til at følge med på de respektive skolers intranet, for her opdaterer vi først, forklarer Tommy Nielsen.