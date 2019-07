Snart sejler to færger mellem Rømø og Sild

RØMØ: Færgeforbindelsen mellem Rømø og Sild har gode nyheder. Fra november sætter rederiet den ekstra færge Tresfjord ind på ruten. Beslutningen er truffet på baggrund af rutens positive udvikling.

Tresfjord kan transportere op til 127 personbiler. Det er godt halvanden gang flere end Sylt Express, der for øjeblikket betjener forbindelsen alene.

- Vores kapacitet bliver forøget med mere end 150 procent, lyder det i en fælles udtalelse fra de to medlemmer af færgerutens direktion, Birte Dettmers og Tim Kunstmann.

Foruden diesel kan den nye færge også sejle på gas, hvilket gør skibet mere miljøvenligt.

Ruten tilhører rederiet FRS, der har hovedsæde i Flensborg. Ejeren har investeret omkring ti millioner euro i den ekstra færge.

For øjeblikket er rederiet også på jagt efter personale.

- Vi har behov for en komplet besætning lige fra kaptajn over maskinmester til ansatte i restauranten. I alt skal vi have fat i 12 til 14 personer, forklarer Birte Dettmers.

Tresfjord har hidtil sejlet på ruter i Norge.