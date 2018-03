Snæblen og skarven lander på ministerens bord

Med baggrund i den seneste DTU Aqua-rapport, der peger på, at snæblen nu kun findes i Vidå, rejser MF'er Jesper Petersen (S) flere spørgsmål overfor miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V). Baggrund for spørgsmålene er blandt andet, at skarven, der er rykket længere op langs åen, gør indhug i den truede snæbel-bestand.

TØNDER: Skarven er fredet. Det er snæblen også. Men det ved skarven åbenlyst ikke. Den gør nemlig indhug i den truede snæbelbestand ikke mindst i Vidåen. Det har på det seneste både fået lystfiskere og naturfolk til at reagere, og nu lander problematikken på miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsens (V) bord.

- Som situationen tegner sig nu, er jeg oprigtigt bekymret for, at den indsats, der er gjort for at sikre snæblens overlevelse, kan ende med at være forgæves, siger MF'er Jesper Petersen (S), valgt i Sydjyllands Storkreds, der netop har rejst en række spørgsmål over for ministeren.

Det sker samtidig med, at blandt andet formanden for Sportsfiskerforening Vidå, Jens Christian Lund, har peget på voksende problemer med et forøget antal af skarver langs foreningens fiskevand og den seneste rapport Danmarks Tekniske Universitet Aqua, der mere end antyder, at snæblen som eneste sted på jorden nu kan findes i Vidå-systemet.

- Mener ministeren, at forvaltningsplanen i tilfredsstillende grad giver mulighed for at regulere skarven, der særligt ved Vidå truer snæbelbestanden, lyder et af i alt fire spørgsmål, der er rejst overfor ministeren.