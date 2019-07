Små kokke kokkererede i køkkenet

Der er masser af gang i køkkenet på Jejsing Friskole i denne uge. Her holder 4H Tønder madskole for børn mellem otte og 12 år.

- Jeg kan godt lide at lave mad, og jeg laver også nogen gange mad derhjemme, fortæller Cathrine videre.

- Det har været rigtig sjovt at være med, lyder det fra ni-årige Cathrine Iwang Friis. Hun og veninden Line er med på madskole for første gang, og de har lært rigtig meget, synes de.

Torsdag aften skal de nemlig stå for maden, når forældrene kigger forbi madskolen for - med egne smagsløg - at opleve, hvad ungerne har brugt ugen til.

Lækre, sunde morgenboller er i ovnen, og grønsagssuppen simrer på komfuret. Køkkenet er fyldt med ti glade børn i kokkehuer i passende størrelser, der alle har travlt med at gøre klar til kulminationen på en hel uge på madskole.

Vigtig viden

Et andet sted er 10-årige Daniel Petersen Liengaard og 11-årige Elias Mincke i gang med at studere nogle af de mange lækre råvarer, der står klar på bordet, til når aftenens festmiddag skal kreeres.

- Vi har lært om nøglehulsmærket, om madspild, og om hvilken slags mad, der er sundt at spise, og hvad der er dårligt at spise, forklarer de.

De synes også begge, det har været rigtig sjovt at være med på madskolen. Især Daniel er ret vild med at lave mad.

- For eksempel her til morgen. Der kunne jeg slet ikke holde mig tilbage. Der blev jeg nødt til at lave pandekager, lyder det fra Daniel Petersen Liengaard.

Han er også glad for, at madskolen byder på andet end bare at lave mad.

- Vi har været ude og hilse på kalve, og så var vi forbi en bi-avler. Ham kendte jeg faktisk, fordi jeg har været på biavler-kursus hos ham, lyder det.