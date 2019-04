Sluttede på toppen: TM Tønder vandt sidste kamp i grundspillet

Tønder: Træner Torben Sørensen sluttede, som han gerne ville, da TM Tønder lørdag spillede holdets sidste kamp i grundspillet i 1. division - en hjemmekamp mod Frederikshavn FI. De to point var egentlig ikke afgørende for TM Tønder-træneren, men han ville gerne opnå, at holdet fik energi og tro på tingene. Han fik det hele.

TM Tønder slog gæsterne med 32-27 efter at have sat tingene på plads i 2. halvleg.

Forud for kampen havde maskotten Tønderix indtaget hallen på en grøn Puch-knallert, og den gjorde sit til at pumpe stemning i hallen - den havde måske lurret, at kampen var ikke just var en af de lette for TM Tønder, der intet havde at spille for placeringsmæssigt. Andenpladsen i rækken var sikker.

Første halvleg blev en lige affære, hvor TM Tønder trods masser af redninger af målmand Nicklas Simonsen ikke formåede at trække fra. Med en scoring i de sidste sekunder af Jesper Redlefsen kunne holdet gå til pausen med 13-12.